警獲報男呆坐橋墩 到場已墜15公尺深

男子墜溪，一搜、桃園消防分隊到場，下到15公尺深河畔救援。(蔡依珍翻攝)

男子墜溪，一搜、桃園消防分隊到場，下到15公尺深河畔救援。(蔡依珍翻攝)

男子墜溪，一搜、桃園消防分隊到場，下到15公尺深河畔救援。(蔡依珍翻攝)

男子墜溪，一搜、桃園消防分隊到場，下到15公尺深河畔救援。(蔡依珍翻攝)

桃園警分局青溪所晚間近8點半接獲民眾報案稱三民路和朝陽街口，有男子坐在橋邊，擔心想輕生，員警到場已不見男子蹤影，往約15公尺深的橋下看，驚見男子在東門溪畔，經燈光探照，男子在岸邊仍會動作，但狀況不明，消防局也派遣一搜、桃園分隊到場救援，目前全力搶救中。

(中時)