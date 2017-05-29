恆春外海驚見鯊魚 潛水客直呼「像中樂透」
恆春半島有鯊魚出沒！端午連假國境之南湧進數以萬計觀光人潮，多是衝著湛藍海域及沙灘美景而來，今(29)日中午12時許，有一名潛水客在萬里桐海域進行潛水時，眼前竟出現鯊魚緩慢游過眼前，遊客除直呼驚奇外，也提醒在附近海域活動的潛友們，要格外注意安全。
恆春半島海域出現鯊魚的消息隨即傳遍當地，資深潛水教練蔡永春指出，從影片看來應該是白眼鮫鯊，體型不算太大，至於是迴游到此，還是在當地繁殖生長，還要深入了解。
蔡永春說，現在在台灣近海看到鯊魚的機率越來越少，在萬里桐那發現鯊魚的地方，平常遊客罕至，只有對地方熟稔的潛水客才知道怎麼到達，首先必須走過潮間帶，在踢水1、200公尺才能到達，至少要花半小時時間。
「這跟中獎一樣」，蔡永春強調，一般人看到鯊魚可能會很恐懼，以為牠們都跟電影一樣，對人有攻擊性，但在潛水客眼中，知道他們習性就不會害怕，且現在在海裡看到機率微乎其微，白眼鮫鯊多年前曾在貓鼻頭海域有出現過紀錄，在萬里桐還是第一次，感覺就跟中樂透一樣。
目前是沒有遊客被咬的紀錄，不過他也提醒遊客，如果是深潛者看到鯊魚，只要靜靜在一旁觀看，不要太過靠近，至於浮潛者則建議盡量遠離，因為牠會誤認海面上的物體是食物而出現攻擊行為。有網友驚呼，好酷喔，萬里桐有新朋友了；也有人打趣的說，鯊魚可能在等人學屈原。
(中時)
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