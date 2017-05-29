賈永婕穿比基尼比辣 2女擁逆天長腿神基因
「三鐵貴婦」賈永婕和德杰集團少東老公王兆杰婚後育有2女1子，因平時熱愛運動而有零贅肉的苗條身材，完全看不出已是3個孩子的媽，令人稱羨。今（29日）她在臉書PO出和2個女兒穿比基尼的辣照，母女三人同樣擁有逆天長腿，令粉絲不禁讚嘆「基因強大！」
趁著這次端午連假，賈永婕全家前往泰國克比島旅遊，一起划船感受大自然，且就算出國仍不忘力挺好姊妹小S新片《吃吃的愛》，一家人開心挑戰「紅鯉魚綠鯉魚與驢」繞口令，玩得不亦樂乎。
既然到了小島當然也不放過玩水的機會，賈永婕分享和14歲安安、12歲小羽穿比基尼的辣照，俏皮說「好險還是我贏」，只見她們穿著黑色比基尼一起站在泳池旁，秀出纖細水蛇腰和筆直長腿，兩個女兒已出落得亭亭玉立，正度一點都不輸媽媽，引來大家狂讚「基因很重要」、「身材都好好喔」，同時也讚賈永婕是最強媽咪。
(中時電子報)
關鍵字：賈永婕
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