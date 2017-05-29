82歲李敖再染急性肺炎 一度住進加護病房

李敖放射線治療腦瘤，導致免疫力下降。(本報系資料照)

日前網傳一篇李敖兒子李戡所寫文章《李敖在鬼門關前走一遭》，內文提及李敖接受放射線治療腦瘤，為了消腫服用不少類固醇藥物，導致免疫力下降，一度感染肺炎病危，今(29日)經紀人亦向媒體證實，李敖的確一度感染急性肺炎，目前已從加護病房轉至普通病房休養。

《李敖在鬼門關前走一遭》文中詳述，李敖因免疫力下降感染肺炎，之後肺炎再度惡化，本月14日被李戡在醫院發現他陷入昏睡，怎樣都無法完全清醒，抽痰時反應劇烈，25年來從未聽過父親如此呻吟。醫生更交給李戡一張病危通知書，建議立刻插管，還提醒他要有心理準備，令李戡忍不住哭了出來。

據中央社指出，經紀人鄭乃嘉今日證實李敖已從加護病房轉到普通病房，透露他目前健康沒問題，只是體力比較弱，家人決定讓李敖接受醫院照護，等到體力好轉再回家休養。

李戡文章中也提到，父親這次能「置之死地而後生」於後生，好友陳文茜功勞最大，若非陳文茜突然心神不寧，建議他立刻回台，讓他能及時簽同意書，並在父親休克前給他堅持下去的動力，否則一切都晚了，「這十一天，是二十五年來我和爸爸感情最深的一段日子，我親眼見到他頑強的鬥志與毅力，陪著他度過生死交關的日子，我為這麼一位了不起的爸爸感到驕傲。」

(中時電子報)