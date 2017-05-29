2女孩離家出走 重慶出動80餘名警找回

近來一條「請幫忙尋找！有誰看到這兩名女孩」的消息在微信朋友圈瘋傳，引起了重慶市大足區廣大市民和警方的關注。所幸，警方日前已經找到兩名女孩，交由家長帶回。

重慶時間網站29日報導，兩名女孩是在5月中旬離家出走，分別是14歲的小秋和小冷，兩人還留下字條，要父母不要找她。

期間，警方出動80餘名社區警察、交通警察在全區展開搜尋，刑偵支隊、智鳳派出所警員調取100餘個監視器畫面、排查4個重點車站、跨越1000公里，最終於6天後（21日）在湖南長沙將小秋和小冷找回。經查，女孩出走的原因是去見一名男網友。

(旺報)