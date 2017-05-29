殺青酒吐真言！邵雨薇自爆「最討厭也最愛」吳慷仁

邵雨薇、吳慷仁相互真情告白。（圖/三立提供）

吳慷仁覺得對不起邵雨薇和劉書宏。（圖/三立提供）

吳慷仁尷尬病發作。（圖/三立提供）

《極品絕配》殺青酒。（圖/三立提供）

小樂吳思賢親導演羅安得。（圖/三立提供）

三立、東森週五華劇《極品絕配》28日晚舉辦殺青宴，吳慷仁、邵雨薇等演員都出席，被所有演員公開感謝的吳慷仁，再度「尷尬病」上身。他當初以新科金鐘視帝接演該劇，曾說這會是他最後一部偶像劇，戲殺青後仍不改初衷：「未來會朝另一方向發展多一點！」並透露明年會與一群幕前幕後志同道合朋友合組一個團隊，集合眾人力量，一起為台灣吃緊的演藝圈環境貢獻心力，保障大家的專業被尊重。

邵雨薇爆料，其實剛開始拍時，吳慷仁不喜歡她，「他不喜歡我，也正是我討厭他的時間！他是影帝，年紀比我大，但我也有自己的想法，我好勝心強，可能有些想法和他想要的表現不一樣，但每次都是他和導演決定好就好，直接跳過我！所以整個劇組唯一敢擺臉色給他看的就是我！」

她笑說，後來時間相處久後，加上自我反省，就理解吳慷仁想要和希望她表現的是什麼，「薑還是老的辣，sorry，雖然我最討厭你，但我最愛的也是你！」她表示，其實在討厭吳慷仁的同時，更討厭的是自己，覺得自己跟不上他，所以有段時間超級崩潰，每天回家都很想哭。也許是因為壓力過大，她已經好幾個月都出現反胃想吐症狀，就醫檢查，醫生研判應該是壓力反應。

28日是她緋聞男友張立昂的生日，邵雨薇當天忙到沒時間幫他過生日，並說拍戲這幾個月根本忙到沒時間見家人和朋友。不過，張立昂27日晚上在臉書貼出女友視角的甜蜜牽手踏青照，應該就是女友提前一天陪他過生日。兩人29日還被直擊一起現身信義威秀影城，感情依舊甜蜜蜜。

吳慷仁說，他一直以來都不習慣參加殺青酒，因為不喜歡道別的感覺，並表示為這檔戲付出許多，還好成績不錯，也達到他原先設定的目的，因為如果沒幫上忙，會很氣自己。對於被邵雨薇討厭，他笑著表示沒關係，也不太care，坦言因為兩人不是第一次合作，知道她很堅強，所以跟她對話更為直接，一切都是為了讓拍戲進度快點上軌道。

他坦言對不起邵雨薇與劉書宏，因為這部戲不好拍，所以自己有點急，覺得不能鬆懈，確實對他們兩人要求特別嚴格，每每要他們隨機應變，就是希望能激出不一樣的火花，特別是對劉書宏，第一次與他對戲時就要求很多，看播出後的成績，劉書宏果然表現太棒，每場戲都能有高能量的演出，而在拍戲現場唯一能讓他笑的也就是劉書宏，一句「認識他真好」，兩人友情不言可喻，至於對邵雨薇，他也認為，這檔戲如果她能有不一樣表現，他會很有榮幸感。

吳慷仁說，他上半年已經拍了太多戲，接下來會好好休息到七月底，可能會出國度假，回來就接拍公益短片和廣告。

吳思賢剛完成個人演唱會，他表示在後期拍攝期間，要準備演唱會又要拍戲特別辛苦，五個月都沒休息，佔用了大家許多時間，他調皮說：「我也不是故意要開演唱會的，但約簽了，付不起賠償金。」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)