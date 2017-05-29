愛上珍奶！來台賽龍舟 南京隊員1天喝3杯

台北國際龍舟錦標賽一連舉辦3天，今年有4支隊伍來自大陸上海與南京，主辦單位台北市政府體育局表示，這是歷年參賽大陸隊伍最多的一次，尤其南京更是首次參與的城市。經過兩天初賽激烈競技，上海青浦隊與南京港華燃氣隊兩支隊伍獲得晉級，明天（30日）端午節當天上午參加準決賽。

「划龍舟，就不滑手機了。」在4支大陸隊伍中，南京商業學校龍舟隊顯得青春朝氣，隊員是10幾歲的高職生，都是第一次來台。帶隊的教練徐育東表示，學生入隊受訓後，很多家長反映，孩子都變了，以前只愛滑手機、看電視，現在自動唸書，還幫忙做家事了。

徐育東說，這是因為學校龍舟隊重視功課，若考試連續兩次不及格，沒話說，就是退隊，隊員有榮譽感，會聽話唸書。對於比賽成績，學校反而沒那麼看重。

南京商校2004年成立龍舟隊，由於南京水域多，可同時在各處比賽，比起大陸其他城市更早發展划龍舟運動。

徐育東認為，學生參加龍舟隊可幫助升學與就業，自從2011年開始舉辦中華龍舟大賽，大陸龍舟競賽風氣逐漸盛行，許多企業經營起自己的龍舟隊，校隊出身的學生身價水漲船高，還沒畢業就有企業打聽，詢問度很高。

2015年南京商校龍舟隊在中華龍舟大賽贏得第3名，有3、4名龍舟隊員畢業後立即被企業延攬。

「划龍舟讓我變堅強，去了很多地方，也交上很多朋友。」南京商校龍舟隊隊長兼鼓手高靖，小小的個子，說起話來氣勢十足，她的志願，是考取裁判員證照。

談龍舟與運動員前途，她成熟穩重，一聊起「打算在台灣怎麼玩」，高靖立刻恢復女孩口吻，興高采烈地說「想去商店買保養品」、「昨天喝了3杯珍珠奶茶」、「想去淡水，海邊感覺很浪漫」。

最令高靖與南京商校隊員驚奇不已的是，他們發現「台北居然有南京路」。

另外三支大陸隊伍，分別是上海崇明隊、上海青浦隊與南京港華燃氣隊，都是成人隊伍。其中，上海青浦算是台北龍舟賽的「老鳥」，2016年青浦區也派隊參賽，贏得小型龍舟公開男子組冠軍。

青浦是上海最早發展龍舟運動、也最活躍的地區，今年由朱家角鎮和重固鎮聯合組隊， 所有隊員均為業餘選手，當中有公務員、企業員工和自由工作者，完全出自對龍舟的熱情而投入。

(旺報)