向屈原致敬！古人用拜的 現代人用唱的
不分時代，人們皆敬重愛國詩人屈原，只是做法大不同。
古人將屈原奉為神明，尊為「水仙尊王」之一，隨著先祖飄洋過海，屈原信仰傳到台灣。祭祀水仙尊王的廟宇雖多，但台北洲美「屈原宮」是台灣唯一主祀屈原的寺廟，每逢端午節，當地都會舉辦祭典與社區的划龍舟。
明末清初，一位郭姓先民帶著屈原神像渡海來台，起初沒建廟宇，輪流供奉在村里信徒家中。1977年始建廟宇，由前總統李登輝題字「屈原宮」成為廟名。
屈原宮奉祀5尊主神，分別稱為大王、二王、三王、四王及五王，大王就是當初渡海的屈原神像本尊，而四王是大陸請回來的分身，5尊神像雕刻皆不同，有文身與武身，以及金面、黑面及粉面之差別。
端午節當天，洲美鄉親舉辦自己的划龍舟活動，有別於一般龍舟賽，龍舟比一般競賽的更長，地點在外雙溪河道，賽前會舉辦祭典儀式，今年預計30支隊伍參賽。
現代年輕人也用自己的方式向屈原致敬。最近網路瘋傳一首搞笑歌曲《端午》，由網路音樂創作團體「Oh！特爽」改編陳奕迅的《浮誇》，將原本歌詞改為慶祝端午節，提倡划龍舟、吃粽子，歌詞裡唱出了「端午節要吃肉粽」、「紀念屈原他跳江」、「消滅了每一個蛋黃肉粽」，令人聽了不覺莞爾。
由於歌曲應景，加上唱得好又改得巧妙，網友稱之「神改編的《浮誇》」，紛紛表示「已經忘了原本怎麼唱的了」。
(旺報)
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