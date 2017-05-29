龍潭大池花火之夜 鄭文燦慰勞員警辛勞

桃園市長鄭文燦29日帶領市府相關局（處）長幹部及市議員向龍潭警方打氣。(賴佑維攝)

桃園市龍潭大池舉辦的「乙未客家戰役文化季－龍潭歸鄉文化節」，29日晚上是花火之夜，15分鐘長的煙火照亮大池的上空。(賴佑維攝)

在桃園市龍潭大池舉辦的「乙未客家戰役文化季－龍潭歸鄉文化節」，29日晚上是花火之夜，15分鐘長的煙火照亮大池的上空，五光十色的煙火，讓在場的為之驚奇。桃園市長鄭文燦更在活動過後帶領市府相關局（處）長幹部及市議員等人至龍潭警分局設置於現場的勤務前進指揮所慰勞，感謝員警犧牲假期，並向員警打氣。

鄭文燦說，現場執勤員警相當辛勞，除逐一向執勤員警握手加油打氣，另指示龍潭警分局長林建宏要注意員警身體狀況，適度勤務調配，給予員警足夠休息及鼓勵。

(中時)