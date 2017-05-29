誰是水仙尊王？屈原是其一

水仙尊王是海神之一，為船員與漁夫守護神。各地供奉的水仙尊王不同，包括治水的夏禹、遺體被丟入江的伍子胥、投江自盡的屈原、烏江畔自刎的項羽、溺死的唐代詩人王勃、傳說水裡撈月的李白，共同點都是與水有關聯的英雄才子。

古代船員若遇大風浪就會「划水仙」，拿筷子湯匙假裝划龍舟，祈求風平浪靜。

(旺報)