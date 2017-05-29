廣州端午租車市熱 姐妹淘太太團發燒
今天是端午小長假第二天，廣州市出租汽車行業協會市場資料顯示，各汽車租賃和平臺生意不錯，趁假期天氣晴好租車出遊的市民比去年增多3成以上，新興的共用汽車雖然市場占有率仍低，但諮詢量超過了半數。而與往年「公司團」「家庭團」占主流相比，今年「姐妹淘」「太太團」明顯增多。
「廣州租車出遊的意向遠遠高於大部分國內城市，僅今年端午節前一周和假期第一天的租車預定量就比去年同期多三成。」在今天廣州市出租汽車行業協會舉辦的第一屆廣州國際租車節暨首屆全球汽車租賃産業鏈（廣州）交易博覽會上，協會會長黃小瑋表示，今年端午節前各大租車企業、平臺紛紛推出多重優惠，目前也「吸粉」頗豐。
對於新興的「共用汽車」租車方式，黃小瑋表示，暫時在節假日租車出遊市場上僅占不足1成，但諮詢量超過50％，市場前景看好。
與往年「公司團」「家庭團」逢節必火不同的是，今年端午節前許多租車意向來自於「姐妹淘」和「太太團」。這一市場變化也引起了行業關注。業者表示，近期已在利用大資料，研究「女司機」租車、自駕和車內配套喜好，未來將力拓女性市場。
(旺報)
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