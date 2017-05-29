新月沙灣1少年溺水失蹤 警消海巡持續救援
新竹縣新月沙灣29日下午近7點許發生溺水意外，來自桃園楊梅的葉家3姊弟與徐姓女友人一同到海邊戲水，其中葉姓姊弟2人、徐姓女子一同下水卻遇溺，當時一名新竹縣海上救難協會呂姓成員在場，及時救起徐女、葉女，14歲的葉姓少年則疑被暗流捲走，新竹縣消防局、海巡署岸巡第八總隊、義消、警方等漏夜搜救。
新竹縣消防局指出，29日傍晚18點45分接獲報案，民眾指稱3人疑溺水，當時新竹縣水上救難協會的呂姓成員剛好在場，見狀立即下水拉起同為27歲的徐女及葉女，但徐姓少年已經面朝下往外海漂走。
新竹縣消防局立即派遣警消21人、車輛7輛、船艇3艘及照明器具等搜救，海巡署岸巡第8總動也派遣近30人協助，外海還有岸巡船巡邏，持續救援中。
據了解，葉家27歲與25歲的姊妹和14歲的弟弟3人，與友人27歲的徐女，下午約3、4點赴新月沙灣戲水，僅有25歲的葉女未下水，時值退潮期間，在地漁民指出，新月沙灣沿岸有暗溝，懷疑葉姓少年遭暗溝、暗流趁退潮往外海漂走。
獲救的徐女、葉女上岸時生命徵象穩定，也未就醫，持續在岸邊等待葉姓少年的好消息，其親友、家屬也趕抵現場，希望有奇蹟發生。
在地漁民指出，新月沙灣外海有暗溝，靠南沙灘的暗溝近外海，若遇退潮有可能遭暗溝帶往外海，而靠北沙灘的暗溝則較近岸。
依據新竹縣政府101年7月20日府交管字第1010094776號公告，新竹縣竹北市新月沙灣每年5月至10月上午6時至下午6時，高潮線向外延伸3公里內，可從事獨木舟、水上摩托車、風浪板、風箏衝浪等活動外，其餘均禁止從事水域活動。
(中時)
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