黑龍江環境保護佳 俄國虎豹黑熊越界

本月的一天夜裡，又有一隻黑熊闖入黑龍江邊境小城饒河縣。近年來，在中俄交界的部分地區，東北虎、東北豹和黑熊來來往往，越來越頻繁，而且多是從俄羅斯來到大陸東北，這裡的保護條件變好了。但漸多野生動物出現在村落和路旁，也讓居民喜憂參半。

「不少黑熊從俄羅斯渡江過境，尤其到了秋季，農田玉米成熟後更加明顯。」張曉輝在饒河縣工作生活了10年，現任雙鴨山邊防大隊大通河邊防派出所教導員。他表示，從日常巡邏中，感受到近年來黑熊明顯增多，甚至在春天也發現黑熊，說明邊境生態越來越好，為黑熊提供豐富的食物和良好的生活環境。

去年，光在饒河縣大通河鄉就發現黑熊3次。當地民眾發現黑熊最喜歡潛入玉米田裡偷吃。在鎮江村，甚至有黑熊深夜跑到蜂場偷吃蜂蜜。由於黑熊是大陸二級保護動物，數量漸多雖然是保護的成效，但闖入人類居住環境對農作造成破壞，有人敲鑼打鼓，還有人用錄音機放歌驅散黑熊、野豬等動物，也為生活帶來困擾。

甄長龍是伊春上甘嶺林業局溪水經營所管護中隊隊長，過去的他是一名伐木工人。林區停伐後，甄長龍從「伐木人」變為「守木人」。他表示，林區停伐後，林子變密了，黑熊等野生動物變多了，在路上開車，偶爾就能看見不少野生動物出沒。每到春季，許多林區人到山林中採野菜，一不小心就會碰到黑熊，甚至傳出黑熊傷人的報告。

除了黑熊橫渡界江「溜達」，野生東北虎跨國「串門」，在黑龍江中俄邊境，這種現象正逐漸成為常態。中俄專家認為，雙方生態環境保護合作的條件已經成熟，兩國交界的生態環境保護也出現新格局。尤其在東北虎豹國家公園確定成立後，未來保護的環境要求會比現在更嚴格。

(旺報)