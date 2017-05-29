新店出現砸車集團 2家中古車行遭殃
新北市新店區疑似出現砸車集團，本月26日深夜近11時至27日凌晨0時許，安康路上接連2家中古車行遭人闖入，並持棍棒猛砸停放的中古車前、後擋風玻璃，總計2處共23輛車遭殃，2名業者損失約60萬元，新店警方已鎖定其中1名犯嫌身分追緝中。
警方調查，安康路二段某中和車行本月26日深夜11時許，共3男1女戴口罩闖入停車場，以棍棒猛砸陳列的中古車前後擋風玻璃，包括2輛福斯、3輛賓士、2輛富豪、2輛豐田、3輛奧迪、3輛寶馬及1輛INFINIT被砸，損失約40萬元。
相隔約半小時後，安康路一段另一家中古車行也受害，停放的7輛中古名牌車前、後擋風玻璃同樣遭戴著口罩的2男1女以棍棒砸破，犯案後開車經國道3號安坑交流道逃逸，被害人初估損失約20萬元。由於2起砸車案犯案手法相同，且有地緣關係，懷疑為同一批人所為。
2名受害業者27日上午開店營業時，發現車子遭人破壞，分別向新店警分局安康派出所、頂城派出所報案；業者均表示，並未積欠債務，也未與人發生買賣交易糾紛，不知為何被砸車。
警方調閱鄰近路口監視器畫面發現，犯嫌作案時先將作案車輛車牌以口罩遮蔽，擴大調閱沿路監視器後，作案車輛車牌疑似遭變造，再逐步比對後，查出原車主為陳姓女子，經傳喚指認後，確認其中1名砸車者為她31歲的林姓兒子，警方將傳喚到案釐清案情。
(中時)
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