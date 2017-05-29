北韓再射飛彈 川普批：不尊重中國

北韓今（29）日發射短程彈道飛彈，最後落入東岸外海，美國總統川普在推特批評北韓此舉不尊其主要盟友中國大陸。

川普在推特推文說，「北韓又發射了1枚彈道飛彈，此舉極不尊重鄰國中國，不過中國在這方面已經很努力了！」

(中時電子報)