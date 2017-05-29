王大陸生日公益傳愛　與500粉絲同慶生！

王大陸北京辦生日會。（圖/當樂娛樂提供）

王大陸主演奇幻電影《鮫珠傳》後，人氣更旺。（圖/當樂娛樂提供）

本月29日是王大陸的26歲生日，人在北京的他特別舉辦生日派對，與500位粉絲共度歡樂時光。他今年生日結合公益，推出他參與設計的「過生日的大嘴」系列限量飾品，與時尚雜誌攜手進行「藝術夢想包」公益捐助，目的是為幫助大陸山區小朋友實現藝術夢想。他許下的生日願望，則是希望公益活動能持續，傳遞正能量、幫助更多人，也期許能接演更多不一樣的角色自我挑戰。

王大陸生日派對29日晚在北京三里屯舉行，粉絲為他準備一份特殊禮物，在他生日倒數的100天前，以王大陸的名義去各地的慈善團體獻愛心，傳播正能量，並將VCR帶到現場播放，這一舉動令他深受感動，他表示會努力表演，不辜負大家的愛。

他的演藝圈好友如張天愛、孫紅雷、陳喬恩、郭采潔等人都在VCR送上生日祝福，與他合作過的幾位導演陳玉珊、楊磊、丁晟、趙小溪、趙小鷗等人也在百忙之中紛紛現身慶生會，當導演們一位一位出現在他面前時，王大陸直呼：「太驚喜了！」

他近來馬不停蹄拍攝電視劇《狼殿下》與電影宣傳，行程滿檔。雖然很辛苦，但他說學習成長了很多，反而覺得很充實，收穫良多。他今年有4部主演的作品上檔，除了與張天愛主演的奇幻電影《鮫珠傳》，還有和王凱及馬天宇主演的電影《英雄本色4》、好萊塢名導羅素兄弟監製的電影《奇幻旅程》和愛奇藝大戲《鬼吹燈之牧野詭事》，此外，他先前參與演出浙江衛視《高能少年團》也讓他人氣指飆高。

(中時)