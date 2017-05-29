專訪／被言語霸凌「醜死了」　她多年不敢承認「我是孫淑媚」

孫淑媚呈現輕熟女氣質。（陳俊吉攝）

孫淑媚呈現輕熟女氣質。（陳俊吉攝）

孫淑媚對於單身生活覺得自在。（陳俊吉攝）

孫淑媚對於單身生活覺得自在。（陳俊吉攝）

孫淑媚年紀小小就進演藝圈，曾經非常不適應。（資料照）

孫淑媚14歲就從歌唱比賽出道，讀戲劇也熱愛演戲的她，近年跨界演戲，但每部都是苦情角色，最近她在台視八點檔《牡丹花開》主演的「美鳳」，依舊是18歲就被養母嫁掉、又被婆家逼離婚，獨自照顧失智母親的悲情角色。不過她表示，真實人生的孫淑媚一點也不苦情，從小生長在小康家庭，是個愛大笑的女孩，反而是進演藝圈工作後才開始有煩惱，也開啟了她的自閉性格。

她回憶自己性格的轉折，緣起於國中畢業時曾跟7、8個同學去烤肉，當時從高雄搭火車回家，在擁擠的火車上，她聽到身邊有幾個年紀比她大的姊姊對著她罵：「長哪麼醜當什麼明星，妳有什麼資格？有什麼了不起？醜死了！」覺得又糗又難過的她，當下強忍住眼淚，還拜託同學不要讓她媽媽知道。她從此變得很「俗辣」，每當有人認出她來，她第一個反應就是害怕、不承認。

「有很長一段時間，每當被認出來，我會假裝大舌頭，或故意臉歪嘴邪說我不是！」直到高中快畢業時，有次又被一位擺攤的熱情媽媽認出，對方聽到她否認，氣得罵她：「妳明明就是，為什麼不承認？」她當下覺得丟臉且不知所措，後來想想：「人家只是喜歡妳，想熱情問候，幹嘛要否認？」她開始調適心情、學著自在。有次去吃臭豆腐，鄰座兩位坐很近的人故意大聲說：「你知道有個台語歌手孫淑媚嗎？」她笑問：「你是在講我嗎？」反而讓對方一臉尷尬。

她說，小時候以為只要好好唱歌就好，但年紀太小就出道、太早和社會接軌，的確曾讓她非常不快樂，例如還要上綜藝節目玩模仿、恐怖箱都讓她壓力好大，高一時有次匆匆從學校趕到電視台，一衝進攝影棚，就聽到導播正大聲罵「是誰遲到」，她嚇到沒注意地上一大灘水，直接摔得四腳朝天，之後便在下半身全濕的狀態錄完影，「工作上受委屈，我只能回家甩門、尖叫大哭、丟枕頭，還曾躲在衣櫃裡大哭。」

工作上的不適應，加上曾被言語霸凌，讓她個性愈來愈封閉，也連帶影響感情觀。36歲的她，僅談過兩段戀愛，高中時那段長達三年多的初戀，在家人極力阻攔下無疾而終，前兩年談過一場姊弟戀，結果戀情剛萌芽就被拍到曝光，因為對方年紀比她小5歲，爸爸再度反對，她也就放棄。爸媽不僅不催促她終身大事，反而擔心她被騙，覺得不結婚也好。她感情觀很理性，也覺得自己因為單身太久，自在慣了，可能已不太能習慣談戀愛時什麼都要向另一半報備的相處模式，「所以隨緣就好，不會特別憧憬」！

(中時)