你捐書 成大捐社福 成大圖書館二手書義賣募書起跑
為舊愛找新歡，還不忘關心長輩！成功大學圖書館即日起至9月17日，發起募二手書義賣送愛，義賣所得將捐贈財團法人台南市私立麻豆社會福利慈善事業基金會附設老人養護中心，民眾家中用不到的書籍，轉手捐贈就能發揮大大愛心。
成大圖書館指出，二手書義賣活動向來深獲校內外愛書人士反應熱烈，預料今年也能一如往常獲得支持。二手書義賣活動從民國93年迄今，已連辦13年不輟，過去12年募得書籍逾5萬冊，義賣所得累計近200萬元，均全數捐出，捐贈單位包括創世基金會台南分會、台南家扶中心、瑞復益智中心、台南縣心智障礙者關顧協進會及德蘭啟智中心等社福機構。
鑒於民眾捐書形形色色，成大圖書館也提醒，館方不接受違反著作權法的書刊資料、內容過舊的科技類圖書、高中以下學習用書、宗教宣導品、50頁內小冊子、水漬書等，義賣結束後剩餘書刊，則將交由義賣捐贈對象全權處理。
欲捐書者請將書送至成大成功校區總圖書館1樓流通櫃台，若不方便到館捐書，歡迎以郵寄方式捐書：70101台南市大學路一號，成大總圖二手書義賣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。