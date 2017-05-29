你捐書 成大捐社福 成大圖書館二手書義賣募書起跑

為舊愛找新歡，還不忘關心長輩！成功大學圖書館即日起至9月17日，發起募二手書義賣送愛，義賣所得將捐贈財團法人台南市私立麻豆社會福利慈善事業基金會附設老人養護中心，民眾家中用不到的書籍，轉手捐贈就能發揮大大愛心。

成大圖書館指出，二手書義賣活動向來深獲校內外愛書人士反應熱烈，預料今年也能一如往常獲得支持。二手書義賣活動從民國93年迄今，已連辦13年不輟，過去12年募得書籍逾5萬冊，義賣所得累計近200萬元，均全數捐出，捐贈單位包括創世基金會台南分會、台南家扶中心、瑞復益智中心、台南縣心智障礙者關顧協進會及德蘭啟智中心等社福機構。

鑒於民眾捐書形形色色，成大圖書館也提醒，館方不接受違反著作權法的書刊資料、內容過舊的科技類圖書、高中以下學習用書、宗教宣導品、50頁內小冊子、水漬書等，義賣結束後剩餘書刊，則將交由義賣捐贈對象全權處理。

欲捐書者請將書送至成大成功校區總圖書館1樓流通櫃台，若不方便到館捐書，歡迎以郵寄方式捐書：70101台南市大學路一號，成大總圖二手書義賣。

(中時)