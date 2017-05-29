零件短缺 BMW工廠暫停生產

德國雜誌Focus報導，汽車大廠寶馬（BMW）因義大利零件製造商未能準時送交零件，導致德國萊比錫工廠從上周五開始暫停生產，並可能衝擊到中國與南非汽車產量，而位於慕尼黑的工廠據報導上周也已減產2天，估計每日損失高達幾千萬歐元。

(工商)