歐洲央行（ECB）周一表示，歐元區4月家庭貸款年增2.4％，增幅與3月相同，而4月企業貸款則年增2.4％，略高於3月份的2.3％。歐元區4月份的M3貨幣供給量年增4.9％，低於3月的5.3％，亦低於華爾街日報預期的5.2％。

(工商)