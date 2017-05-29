北韓再次發射飛彈 日本、南韓抗議

南韓軍方與日本官方表示，北韓周一清晨於東岸江原道元山市發射「不明飛行物體」，研判是彈道飛彈，這枚飛彈在飛行450公里後落入日本專屬的經濟海域。南韓總統文在寅緊急召開國家安全會議應變，而日本與美國政府也同聲譴責。

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