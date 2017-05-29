反擊通俄門 川普考慮調整白宮人事

白宮多名資深官員與顧問透露，為因應「通俄門」風波不斷擴大，美國總統川普正考慮推動重大改變，包括延攬律師團隊事先審核推特推文。此外，川普也計畫調整白宮人事，將過去選戰時期的策士博西（David Bossie）等人找回來幫忙。

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