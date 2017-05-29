美國計劃擴大筆電飛航禁令

據美國財經網站CNBC周一報導，美國先前禁止自來自中東地區10個機場的旅客攜帶筆電上機艙，現有意將禁令擴大至所有出入美國的航班，此舉旨在防止飛機遭受潛在恐攻威脅。

美國國土安全部長凱利（John Kelly）接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）專訪時表示，美國計劃調高飛航安全標準，其中包括禁止攜帶筆記型電腦上飛機。

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