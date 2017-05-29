義大利可能提前大選 公債殖利率飆升

義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）周日表示，義大利若與德國同時在9月舉行國會大選，對歐盟而言較有利。此話一出讓投資人更加擔心義大利政局提前變天，導致義大利公債殖利率飆升。周一盤中義大利10年期公債與德國10年期公債的殖利率利差擴大10個基點至186個基點。

(工商)