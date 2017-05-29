法網》對手狂轟16記Ace 盧彥勳首輪止步

盧彥勳法網男單首輪止步。（資料照／中央社）

我國網球一哥盧彥勳29日法網打頭陣，男單首輪碰上世界排名123的烏克蘭選手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky)，193公分高的斯塔科夫斯基轟出全場16記Ace球，盧彥勳苦戰2小時7分鐘3比6、4比6、6比7(4)首輪止步。

生涯4度與斯塔科夫斯基交手，盧彥勳取得3勝1負上風，但最近一次英國曼徹斯特網賽八強賽，盧彥勳兩盤都拚至搶七才勝出。法網前受手肘傷勢所困，盧彥勳開賽就遭遇苦戰，前兩盤都率先被破發，陷入盤數0比2落後。

第3盤盧彥勳一路保發，將戰局拚入搶七決勝局，但關鍵搶七盧彥勳1比1後遭對手連下5分，該盤鏖戰62分鐘仍4比7無緣扳回一城，男單首輪止步。

結束男單賽程，盧彥勳與德國布朗（Dustin Brown）男雙首輪則在30日登場，碰頭法國穆鐵(Corentin Moutet)／萊斯提耶那（Constant Lestienne），力拼法網開胡。

(中時電子報)