美軍開發自動瞄準系統 射擊更容易
優秀的步兵必然是合格的射手，具備極好的射擊瞄準能力。但是在未來，可能射擊變得更加簡單，槍會自動鎖定目標，射擊只是扣下板機而已。
美國陸軍報((army.mil)報導，五角大廈軍事實驗室之下的皮卡提尼．阿斯納(Picatinny Arsena)軍備研究開發處研究員特倫斯．萊斯（Terence Rice）展示了一個自動瞄準槍的概念模型，顯示自動瞄準槍的未來可能性。這支槍是是一支M4卡賓槍模型所改裝，槍是被一個更大的電子瞄具所固定，這個瞄具結合了高倍攝影機與微電腦控制馬達，以及一個巨大的顯示幕。槍支會被電子瞄具調整適當位置。
萊斯說：「這個概念裝備是為輔助射手瞄準，確保擊中目標。」
這個瞄具有一定的微調範圍，因此射手仍需要將步槍指向大略的位置，再由瞄具完成後續的微調動作。不過現在瞄具的體積仍然顯得太大，還不具備實用價值。
萊斯承認瞄具還只是原型示範，它過大而且過重，但是它是個具有發展潛力的未來設備。
萊斯說：「放在步槍上當然顯得笨拙，但是我想讓人們想到自動瞄準裝置的可能性，把電腦應用到武器系統裡，可以使射擊的精確變得更高。」
雖然為個人士兵的武器裝備自動瞄具，可能還需要多年的研發，但是在較大型的自動武器就已經應用很多年了，例如史崔克戰鬥車(Stryker)頂部的自動機槍，以及直升機的機炮都具有自動瞄準能力。
未來這自動瞄準具可能會整合到槍支本身，射手在電子瞄準具中確認目標位置，然後槍管可以進行某種幅度的微調，射手唯一的工作就是決定扣板機的時刻。
(中時電子報)
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