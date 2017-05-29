專利申請數量 深圳香港全球第二
金融時報報導，世界智慧財產權組織（Wipo）分析2011至2015年期間的95萬筆符合「專利合作條約」的專利，在比對這些國際專利申請人的地址後發現，日本是專利申請數量最多的國家，而東京-橫濱則是全球申請專利最多的科技聚落。
該研究顯示，東亞其他地區表現不俗，中國的深圳-香港排名第2，加州矽谷排名第3，第4名則是南韓首爾。而歐洲地區則有待加強，法國巴黎名列第10，德國法蘭克福-曼海姆則是第12名，而英國整體表現極差，其中倫敦第21名、劍橋第55名、牛津第88名。
而東京-橫濱的專利申請數量達到94,079件，遠超過深圳-香港41,218件，以及加州矽谷34,324件。
(工商)
關鍵字：專利
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