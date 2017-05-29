歐洲央行6月重新評估歐元區經濟前景

歐洲央行預定在6月8日決策會議重新評估歐元區經濟前景。歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）周一表示：「歐元區經濟面臨的負面風險開始消退，且去年底遭受的經濟衝擊也大幅縮小。」但他強調勞工薪資成長緩慢依舊阻礙通膨發展，因此歐洲央行仍須維持振興措施。

(工商)