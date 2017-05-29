北市麻油雞名店遭竊 不到10秒損失10萬

男子偷錢後從容離開。（胡欣男翻攝）

位於台北市林森北路某知名麻油雞店，一直是附近夜生活民眾的宵夜選擇之一，不料今天端午連假期間，店裡竟遭竊近10萬元該給廠商的貨款。店家報案後，警方已調閱監視畫面，掌握特定對象追查中。

該麻油雞店今天上午7時許，店裡僅老闆獨自在備料準備開業，戴鴨舌帽、著襯衫、長褲的中年男子，現在店外徘徊，接著趁老闆稍微離開收銀台，竟彎腰爬進店裡，偷走收銀台旁的現金袋走人。

10幾分鐘後，老闆準備付雞肉廠商貨款，才發現現金袋不翼而飛，趕緊報案，損失近10萬元。

警方從監視畫面查出，竊賊犯案時間不到10秒，手法俐落，可能是觀察過該店作息的慣竊所為。他步行前往犯案，之後攔計程車離開，全案刻由北市警中山分局偵辦中。

(中時)