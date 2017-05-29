警車趕往處理事故 撞上未禮讓的女騎士

今凌晨有民眾報案，指台北市市民大道、菸廠路附近，疑似有人打架鬧事。轄區信義警分局員警駕駛警車趕往現場，途經忠孝東路4段與光復南路口，卻有女騎士疑未聽到警車鳴笛按喇叭，綠燈往前騎，被左方的警車撞飛，所幸女騎士僅腳部骨折及身體挫傷，送醫急救暫無大礙。

警方指出，傷者21歲許姓女大學生，當時正打完工要回家；撞擊後，雙方都有車損，警員並未受傷。目前警方已與女學生家人達成和解。

(中時)