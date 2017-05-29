日人夫最想外遇女星排行榜 新垣結衣輸了

人夫最想外遇女星排行榜，前3名依序為石原里美(中)、北川景子(右)與新垣結衣。(取自日網)

近年日本演藝圈不倫戀負面新聞頻傳，日本媒體日前也針對100名人夫調查，票選出演藝圈最想與她搞不倫戀的女星排行榜，結果因為演出《月薪嬌妻》被封為最理想人妻的新垣結衣竟僅得第3名。

百位日本人夫票選出最想與她大搞不倫戀的女星排行榜出爐，由充滿輕熟女風情的石原里美拿下冠軍，剛升格為人妻的北川景子與近來人氣直線上升的新垣結衣緊追在後。

另外在電視劇《晝顏～平日午後3點的戀人們～》飾演出軌人妻的上戶彩，則與廣末涼子並列第4名。其中人夫們投給石原里美的理由，包括「嘴唇性感」、「全身上下都很有魅力」等原因。

(中時電子報)