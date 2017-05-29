美高舉航行自由 陸媒稱最後的忍耐
中國大陸媒體表示，美國動輒以「飛行與航行自由」，在南海派遣機艦巡弋，一副按國際法行事的派頭，讓中國大陸難受了很多年，但中國大陸快要熬出頭了。
25日一架美國P-3偵察機從南海飛入香港鄰近空域，遭到兩架中國大陸殲-10戰機攔截，美國防部於27日淩晨對外發佈消息，宣稱中國大陸戰機攔截「不安全且不專業」。而上周美國杜威號驅逐艦進入南沙美濟礁12海浬宣示航行自由，也遭中國大陸兩艘軍艦驅離。
中國大陸環球網社評表示，南海目前處於近幾年來最平靜的時期，但美國常派飛機、軍艦巡弋，並且主張「航行和飛越自由」，讓中國大陸難受了很多年，不過中國大陸快熬出頭了。社評說，中國大陸第二艘航母已經下水，更多航母也在建造中；從現在起，再過不久，中國大陸也有能力派機艦赴美國亞太重要目標附近去主張「航行和飛越自由」。
社評也更進一步強調，中國大陸偵察機艦開赴美國本土鄰近海空域的日子應當也已經不遠了。「航行和飛越自由」如果延續下去，對中國大陸是有利的，或許只需管控好與美方的摩擦，避免意外衝突發生，「航行和飛越自由」今後能帶給中國大陸很多方便，對中國大陸的價值比美國還要大。
社評最後說，中美之間圍繞「航行和飛越自由」的爭議，說不定是中方「最後的忍耐」，用不了多久，它就會成為中國大陸手中的一張王牌。
(中時電子報)
關鍵字：飛行與航行自由
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