芬蘭總統宣布 明年參選連任

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）周一宣布，他將參加明年1月舉行的總統大選以爭取連任。今年68歲的尼尼斯托過去擔任財政部長時，一手促成芬蘭加入歐元區。2012年他當選總統時芬蘭深陷經濟危機，在他實施財政緊縮政策之後逐漸恢復成長，也使他受到選民肯定。他表示明年將以獨立候選人身分參選。

(工商)