不迷信 龜山俏女警偵查隊裡切鳳梨
炎炎夏日又到了鳳梨產季，卻被警察、消防視為「天敵」，龜山警分局偵查隊卻反其道而行，產地直送新鮮鳳梨到辦公室，曾上「警光亮點」月曆的俏女警陳采舫負責切給大家吃，一天就切了10餘顆，笑稱：「某咧驚ㄟ啦！」要有正面的想法，吃鳳梨、破大案、抓要犯。
商家熱愛的鳳梨，因台語音似「旺來」，警察、醫護、記者等職業，上班時間都避之唯恐不及，深怕案子旺旺來，但龜山警分局偵查隊卻無所畏懼，群起在辦公室大嗑鳳梨。
負責「操刀」的陳采舫說，和她同時間到龜山偵查隊的偵查佐林嘉模，為支持小農，2013年夏天起、連年產地直送，新鮮又香甜，大家都吃得健康又開心，她也連續4年都擔任切鳳梨的角色，笑說從不會切到現在駕輕就熟，不到5分鐘就可以切完一顆，連刑事局長官來講習也吃得津津有味，龜山警友辦事處也加碼送更多鳳梨。
淡江大學畢業的陳采舫，2007年基層特考班，在大園警分局派出所服務5年，想嘗試不一樣工作，轉戰刑事體系考上偵查佐，2013年底分發到龜山，亮眼外型讓她登上去年9月「警光亮點」，同仁看她切鳳梨都笑說可以去應徵幼兒台的鳳梨姐姐，「人比鳳梨還甜！」
其他警消獲悉，都直誇「厲害」，敢在單位切鳳梨、破了很多單位的禁忌，戲稱好的東西要跟好同事分享，要她拿去龜山各派出所的值班台，陳采舫俏皮吐舌說：「會被唾棄！」還是會尊重每個人的想法。
(中時)
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