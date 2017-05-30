工業局SIPO智慧生活館 智慧家庭全面升級 打造有感健康生活

買主熱烈詢問智慧家庭相關解決方案。圖/SIPO提供

未來的智慧生活會是什麼樣子？今年5月30日至6月3日COMPUTEX南港展覽館4樓，『工業局SIPO 智慧生活館』將告訴你智慧生活的發展趨勢。全名為『經濟部工業局智慧電子產業推動辦公室』的SIPO，以推動半導體及智慧電子產業發展為主要任務。去年為協助廠商跨入物聯網 （IoT）應用領域，推動產業轉型及躍升，首次於COMPUTEX參展即獲得廣大迴響！

今年SIPO再度攜手11家業者於「工業局SIPO 智慧生活館」 （攤位號L1028），以『智慧車電』與『智慧家庭』兩大領域為訴求，協助跨入IoT應用領域的廠商提升國際能見度，讓每一位國內外參觀買主對展出產品留下深刻印象，為台灣的智慧電子產業創造帶來更多商機與名聲。本次參展重點除了持續展現各項研發技術能量的創新，亦將終端產品帶入現場，提供相關科技生活情境體驗，使國內外買主更加了解產品及技術的實際應用，再創產業轉型熱潮。

近年來居家環境及健康照護，逐漸受到國人重視及關注，相關業者投入更多技術進行產品研發。在今年「工業局SIPO 智慧生活館」（攤位號L1028）現場，共有7家廠商參與，展示智慧家庭相關解決方案。

泰沂科技展出的紅光與藍光光療機，紅光波長可加速傷口恢復及癒合、衍生皮膚緊緻及撫平細紋之功效；藍光波長可達到滅菌功效，進而治療青春痘（痤瘡）、衍生鎮靜皮膚效果，兩種光源均能讓客戶在任何時候享有醫美級服務。

華星科技帶來的感溫智慧衣，能精準測量小孩體溫及發燒警示；針對女性可自我測量受孕排卵期，隨時掌控體溫數據。針對銀髮族所研發的智慧紙尿褲，除提供濕度檢測功能，還具備防走失追蹤提醒，守護長者安全。

由睿波智能帶來的「長青萌芽」安養照護系統，結合最新物聯網及人工智慧技術，設計以長者為中心，在不侵犯其隱私的前提下，提供一套減輕居家及機構照護者工作負擔的數位照護記錄簿。

盛群半導體每年投入心力舉辦HOLTEK MCU創意大賽與各大學院校結盟，培育微控制器應用專業技術人才，今年在現場將展出兩項得獎作品，可攜式手腕照護球及新型遠端瓦斯系統，為智慧家庭與居家照護盡一份心力。

群登科技致力於“先進通信SiP”技術的開發與服務，能協助將各種物聯網創新概念快速落實為實際應用並創造差異化，因此在今年的COMPUTEX現場將展出「IoT – WiFi SiP」與「IoT – LoRa SiP」兩種通訊模組，提供買主更多選擇與解決方案。

矽智財廠晶心科技以內建晶心N903與N968A核心之智慧控制器產品為展出重點，包括空氣清淨機、智慧插座與K歌寶麥克風，展現晶心科技的IC設計能力與技術。

松翰科技則針對智慧家庭應用，展示光學辨識多媒體學習平台、AWS IOT聲控裝置、智慧健康管理及智慧居家安全方案等相關物聯網應用產品。藉由情境互動供國內外買主體驗，豐富你我生活。

誠摯歡迎國內外專業人士及媒體朋友於5月30日至6月3日蒞臨南港展覽館4F『工業局SIPO 智慧生活館』參觀，共同見證智慧生活大未來！

(中時電子報)