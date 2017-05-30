歡慶端午！教你「立蛋」小撇步

小朋友很喜歡趁端午節時練習「立蛋」。（本報系資料照）

今年端午連假有四天，雖說天氣受鋒面影響，下雨機率大，然仍不減民眾外出熱情！慶端午，除吃粽子、划龍舟外，而大小朋友也很喜歡趁這時候「立蛋」。

慶端午，除和親朋好友相揪玩「立蛋」，其實也有許多遊樂園區舉辦「立蛋成功」的優惠活動。在此彙整網友提供「立蛋小撇步」，讓圓圓的雞蛋穩穩地立在地面上，求個好運到！

所謂的「立蛋」是指端午節當天正午12時，將蛋小心豎立在平整地面上，此時立在地上的蛋很容易就達到平衡站了起來。

但立蛋「立的好」，也是有小訣竅！

1、保持心情愉快：平靜而不煩躁、臉不紅氣不喘時就是立蛋的最好時機。主因是立蛋的動作是很細膩，手的平衡感要好，不能發抖，否則不容易成功。

2、選對立蛋的地點：蛋如在玻璃、光滑的金屬或塑膠片上不容易豎立，須為它找個摩擦力較大的「吉地」，如一般水泥或柏油地面、石子地，且在風大的戶外也不容易成功。

3、為蛋找到支點：找些細砂子或家裡炒菜用的鹽粒，在桌子上先撒上一「小」堆，然後把蛋細心地立好後，再吹口氣把鹽堆吹掉，就大功告成了！

以上技巧提供網友們在端午節立蛋添歡樂，但不管是不是端午節，其餘時間也可就上述方法來試看看，畢竟立蛋的功夫還是在於人的手感、地點選擇等。

《中時電子報》也在此祝福各位網友佳節愉快！

(中時電子報)