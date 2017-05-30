專家：核爆後最不該躲的地方就是車子裡

描繪核爆的插圖。(圖/Shutterstock)

倘若萬一真的有天核彈在身邊爆炸，僥倖沒有當場死亡的話，到底要躲哪裡才可以增加自己的活命機會? 科學家說躲在汽車內完全沒有用，因為車體無法抵禦原子塵，最好的躲藏地點是在高樓大廈的地下室裡。

核彈爆炸後會發射甚麼事? 首先爆炸的強光可能會讓人以為太陽爆炸了，眼睛好不容易從刺眼白光恢復後，就會看到了橘色的火球慢慢地升起、產生黑煙，出現經典教科書核爆照片─菇狀雲，這時候核爆產生的衝擊波才會襲來，強烈的衝擊可能會使人都站不住腳。

如果這時人還活著的話要怎麼辦，美國能源部所屬研究機構─勞倫斯利福摩爾國家實驗室(LLNL)─的物理輻射專家Brooke Buddemeier指出，不管怎麼樣都不要躲在車裡或開車。除了街上可能有其他慌亂、橫衝直撞的汽車外，汽車的玻璃和金屬完全無法抵禦倖存核爆後最該擔心的原子塵。

原子塵是原子分裂後的產物，會急速分解並散發伽馬輻射(gamma radiattion)，大量接觸到這類輻射會破壞人體細胞和細胞復原能力，影響人體免疫系統、使抵抗感染的能力降低。原子塵可飛升到距離地面8公里的高空，首先較大、混雜著沙、土、水泥、金屬等的原子塵粒會先落下，但較細小的塵粒會被風帶到較遠的地方，大顆塵粒可能比高爾夫球比大顆，細小的可能和鹽或沙差不多大小。

Buddemeier說現代汽車的玻璃和輕金屬完全無法擋下這些塵粒散發的輻射線，而且很難預測這些細小原子塵粒會被高空的氣流吹到哪裡，因此最好就是躲在結構強健的建築物裡。

就地上建築而言，三層獨棟房屋的一樓能防護的原子塵就比三樓多，若可以躲到地下室當然更好，但躲三層的公寓或辦公室的地下室，能獲得的防護還是比五層公寓地下室少。躲進室內或地下室後Buddemeier建議盡量躲到建築物中心。最近研究顯示若躲藏處的防護力不佳，移動到防護力高的地點也是不錯的主意。

躲進室內後至少要等待12到24個小時，等待原子塵的範圍減少、以及伽馬和其他輻射量減弱，在等待的時候Buddemeier建議收聽廣播，追蹤原子塵的飄向以及其他可能的逃生路線。

這個方法只有一個例外，就是若核爆時人剛好在停車場裡，周遭的水泥可以抵禦原子塵，這個時候才建議繼續待在車裡，利用汽車收聽廣播。Buddemeier說若大家都知道這個逃生的方法，可能可以挽救數十萬人的性命。

今年起北韓已經進行了9次飛彈試射，每一次比該國完全發展出具有搭載核子彈頭的洲際彈道飛彈又更進一步。《華盛頓郵報》(Washington Post)呼籲各界，認真看待北韓的核武威脅，除了在南韓設置反飛彈系統薩德(THAAD)外，美國甚至比需要考慮將策略性核子武器運回到朝鮮半島。

(中時電子報)