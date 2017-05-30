放「粽」太多胃痛了？ 這5種水果幫你助消化
連續5天的端午假期，你吃了多少顆粽子呢？吃太多顆粽子可要小心鬧胃痛、胃脹氣，吃粽搭這5種水果可以助消化、促進腸胃蠕動。
端午節前後，可是腸胃科及家醫科門診旺季，據《中央通訊社》亞東醫院家庭醫學科陳志道主任指出，傳統肉粽由糯米包五花肉、香菇、花生及鹽蛋黃等高油、高鹽、高糖的內餡所製成，營養不均衡，又黏性高、高蛋白不易被分解及吸收。
食物在胃部停留時間長，排空速度就緩慢，就可能導致胃脹氣、腹脹、消化不良，及排便不順等症狀，陳志道主任提醒，有胃潰瘍、胃食道逆流等腸胃疾病的民眾，要謹慎選擇吃粽子，太放縱，恐使腸胃道疾病更加嚴重。
陳志道主任表示，民眾不想吃粽過多，使腸胃不適，就要吃粽搭配蔬菜水果。像是奇異果、香蕉、蘋果、芭樂及小番茄等富含膳食纖維，可以幫助軟化糞便及增加腸胃好菌；而木瓜、奇異果及鳳梨含有不同酵素，可以分解蛋白質，幫助胃部消化，減緩高蛋白無誤下肚後的腹脹感，改善消化道的不適。
肉粽熱量高，陳志道主任指出，民眾用餐要將肉粽當主食，也減少其他澱粉及肉類的攝取，1餐也僅吃1顆粽子，也避免每餐都吃粽子，並多攝取蔬果，才能幫助消化、減輕腸胃負擔，又營養均衡。
(中時電子報)
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