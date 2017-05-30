挑戰波音空巴？ 俄製伊爾庫特MC-21試飛成功

俄國自製的新款MC-21型客機，於昨日試飛成功。（圖/伊爾庫特集團官網）

據路透社（Reuters）報導，由俄羅斯聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation）研發製造、最新的伊爾庫特MC-21-300型客機（Irkut MC-21）於29日完成首次試飛任務，本次試飛歷時30分鐘、以時速300公里測試，繼中國大陸的C919客機之後，被外界視為下一個能挑戰現行壟斷全球航空市場波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）的機型。這架MC-21客機的最大特色在於，俄國在烏克蘭危機後，刻意地降低航空器製造程序上，對西方國家廠商的依賴，借重其既有的產業鏈，重新找回自身的航空工業實力。

為解決前蘇聯時期的圖-154及圖-204客機過於老舊問題，俄國從2009年起開始投入新機研發計畫，原訂去年（2016）能交付使用，但因為進度嚴重落後而被迫延期。MC-21屬於中短程窄體雙引擎客機，性能上與波音737 MAX、空巴A320 neo和中國商飛的C919三款相似，主要分為200、300和400三型，最大載客量可達230名、最大飛航距離則為6,000公里，屬於區域型的商用客機。目前初期訂單已累計192架，其中俄羅斯航空（Aeroflot）最多，一口氣買了300型共50架。

正在試飛過程的俄國製MC-21 300型客機。（圖/伊爾庫特集團官網）

兩名資深試飛員負責本次MC-21客機的首次試飛任務。（圖/伊爾庫特集團官網）

Russia: New passenger aircraft MS-21-300 completes successful maiden flight

和波音一樣，負責研發MC-21的伊爾庫特集團（Irkut Corporation）對於全球航空市場頗具信心，在試飛後的聲明稿中表示，他們認為未來20年間，全球市場仍需要至少15,000架新客機，他們有信心能分得市場一杯羹。但不少分析師卻沒這麼樂觀，反倒認為俄製客機未來的最大競爭對手恐不是波音或空巴，而是新崛起的中國大陸，如何走出差異且避免價格戰，可能才是俄羅斯最該深思熟慮的關鍵才是。

(中時電子報)