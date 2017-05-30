挑戰波音空巴？ 俄製伊爾庫特MC-21試飛成功
據路透社（Reuters）報導，由俄羅斯聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation）研發製造、最新的伊爾庫特MC-21-300型客機（Irkut MC-21）於29日完成首次試飛任務，本次試飛歷時30分鐘、以時速300公里測試，繼中國大陸的C919客機之後，被外界視為下一個能挑戰現行壟斷全球航空市場波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）的機型。這架MC-21客機的最大特色在於，俄國在烏克蘭危機後，刻意地降低航空器製造程序上，對西方國家廠商的依賴，借重其既有的產業鏈，重新找回自身的航空工業實力。
為解決前蘇聯時期的圖-154及圖-204客機過於老舊問題，俄國從2009年起開始投入新機研發計畫，原訂去年（2016）能交付使用，但因為進度嚴重落後而被迫延期。MC-21屬於中短程窄體雙引擎客機，性能上與波音737 MAX、空巴A320 neo和中國商飛的C919三款相似，主要分為200、300和400三型，最大載客量可達230名、最大飛航距離則為6,000公里，屬於區域型的商用客機。目前初期訂單已累計192架，其中俄羅斯航空（Aeroflot）最多，一口氣買了300型共50架。
和波音一樣，負責研發MC-21的伊爾庫特集團（Irkut Corporation）對於全球航空市場頗具信心，在試飛後的聲明稿中表示，他們認為未來20年間，全球市場仍需要至少15,000架新客機，他們有信心能分得市場一杯羹。但不少分析師卻沒這麼樂觀，反倒認為俄製客機未來的最大競爭對手恐不是波音或空巴，而是新崛起的中國大陸，如何走出差異且避免價格戰，可能才是俄羅斯最該深思熟慮的關鍵才是。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。