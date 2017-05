對比川普 美已故總統甘迺迪百歲誕辰人氣仍高

甘迺迪(圖右)生前與長女卡洛琳(圖左)的親密合照。(圖/美國白宮網站)

因遭刺殺而英年早逝的美國前總統約翰·甘迺迪(John F. Kennedy),於今日迎來其一百歲冥誕,這位以「不要問你的國家能為你做些什麼,而要問你能為你的國家做些什麼。」(Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)就職演說詞聞名世界的總統,至今仍是不少美國民眾心目中那位瀟灑帥氣且自信的領袖人物。此次紀念活動,由波士頓甘迺迪總統圖書館(John F. Kennedy Presidential Library)主辦,當年的第一千金、前駐日本大使卡洛琳·甘迺迪(Caroline Kennedy)亦出席演說,以表達她對父親的思念。而聲望與個人魅力仍相當高的他,也被各大媒體拿來對比現任總統川普(Donald Trump),藉此再修理他一次。

出生於麻州政治世家的約翰·甘迺迪,父親老約瑟夫·甘迺迪(Joseph P. Kennedy, Sr.)在一戰後靠股票投資成為鉅富,並因支持羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)當選總統,當上美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)主席等職務,成為政壇名人。約翰是家中次子、後成為司法部長的羅伯特(Robert F. Kennedy)則是三子,自幼患有愛迪生氏病(Addison's disease),造成他長期隱瞞自身健康史,並大量使用依賴大量的鎮靜劑、止痛藥等藥物以抑制病情。畢業於名校哈佛大學後,投入軍旅成為海軍情報官,並在戰爭後進入政壇,1947年選上聯邦眾議員、5年後擊敗對手成為參議員,也在此時與被稱為「賈姬」的賈桂琳·甘迺迪(Jacqueline Kennedy)完婚。

1953年當時仍是參議員的甘迺迪(圖左)與賈桂琳(圖右)結婚。(圖/美國國會圖書館)

遭刺殺身亡、美國第35任總統甘迺迪迎來百歲冥誕。(圖/美國國會圖書館)

在參議員任期時,其實甘迺迪的病情已相當糟糕,但不願示弱的他卻仍對外表現出強悍且幹練的一面。1960年,在外界起初不看好和身為天主教徒的身份下,時年僅43歲的甘迺迪宣布參選,和當時共和黨籍副總統尼克森(Richard Nixon)競逐白宮大位。同年9月26日在美國政治史上首次電視選舉辯論上,年輕自信的甘迺迪在形象上成功壓倒慌張的尼克森,最後在極微弱的差距下當選,成為第35任美國總統、也是至今唯一一位天主教徒的總統。

1960年美國總統大選首次電視辯論,甘迺迪(圖左)擊敗共和黨籍對手尼克森(圖右)。(圖/合眾國際社)

甘迺迪總統(圖右)於白宮外,與弟弟羅伯特(圖左)和泰德(圖中央)合影。(圖/美國白宮辦公室)

甘迺迪任內諸多大膽改革和政策,也是讓不少美國民眾記憶由新的因素,除了推動民權與婦女權益外,還有包含稅改、公共住宅等政策。但其放任聯邦調查局(FBI)長年監聽監控馬丁路德金恩博士(Martin Luther King, Jr.)一事,卻成為後來被黑人民權運動者大力抨擊的一點。對外政策採取強硬姿態的甘迺迪,曾在1962年的古巴飛彈危機(Cuban Missile Crisis)中,差一點點和蘇聯(USSR)爆發全面衝突,最後在各退一步下有驚無險地化解危機。極力反共的他,曾親赴「前線」的西柏林演講,以一句「我是柏林人」(Ich bin ein Berliner)再次成為全球焦點。

出任總統後,甘迺迪(圖右)於1961年與時任蘇聯總書記赫魯雪夫(圖左)會面。(圖/美國國務院)

傳聞這是甘迺迪(圖右後)遭刺殺前最後一張照片,與妻子賈桂琳(圖右前)、副總統詹森(圖左後)共乘一輛車在德州達拉斯街頭。(圖/美國國會圖書館)

甘迺迪與賈桂琳這對夫妻,不僅是美國最顯眼的一對,更經常成為各大雜誌的封面人物,兩人育有一子一女,大女兒卡洛琳·甘迺迪、也是目前仍在世的家庭成員,曾在歐巴馬總統(Barack Obama)任期被任命為駐日本國大使,並因家族身份受到日本社會高度關注;長子小約翰甘迺迪(John Fitzgerald Kennedy Jr.)曾是一名律師和政壇新星,卻不幸在1999年於一次輕航機飛行意外墜海中,與妻子共同命喪黃泉,令外界不勝唏噓。

美國第35任總統甘迺迪(圖左後)和前第一夫人賈桂琳(圖右),與長子小約翰(母親左側)、長女卡洛琳(圖右下)在白宮合影。(圖/美國國會圖書館)

甘迺迪遭刺殺後,賈桂琳(頭戴黑色頭紗者)帶著小約翰和卡洛琳走出喪禮現場,由羅伯特(圖左)陪同。(圖/美國國會圖書館)

只可惜,這位大力推動太空計劃的高人氣總統,卻在1963年與副總統詹森(Lyndon B. Johnson)、第一夫人賈桂琳訪問達拉斯途中,於公開場合遭人開槍刺殺,一擊正中腦部而斃命,留下至今仍謎團疑點重重的懸案。然而,也正如其善於經營公眾形象一般,甘迺迪與著名女星瑪莉蓮夢露(Marilyn Monroe)的私情逐漸成為家喻戶曉的話題,而在他身故後,賈桂琳於1968年在小叔羅伯特亦遭槍殺後,遠離美國改嫁希臘船王歐納西斯(Aristotle Onassis)一事,亦成為一段佳話。

1962年女星瑪莉蓮夢露(圖左後)出席生日宴會,與總統甘迺迪(圖右)、司法部長羅伯特(圖左前)同台。(圖/美國白宮)

甘迺迪總統紀錄片。

雖然賈桂琳已於1994年病逝,但甘迺迪夫妻的故事仍為美國和全球諸多民眾津津樂道,其長女卡洛琳出席紀念會時表示,她仍時時刻刻都在想念著父母,這或許也是眾多支持者心目中的共同心聲之一。

(中時電子報)