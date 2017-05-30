發現古代凶猛海獸新品種 海豚鱷魚合一身
充滿神祕色的史前生物留給人們許多想像的空間，也是人們積極探索的領域。科學家近日在俄國就又發現一種古代海生爬行動物──蛇頸龍目（Plesiosauria）的新品種，兇猛的牠在當時稱霸海洋世界，外型像是海豚又像鱷魚，體型如同一台小型巴士的大小。
這次新發現的古代生物新品種屬於上龍亞目（Pliosauroidea），並被科學家命名為Luskhan itilensis，活在2億2,000萬年前的三疊紀到7,000萬年前的白堊紀之間，生活範圍是在覆蓋如今歐洲的史前海洋中，是短頸蛇頸龍的一種，相較於長頸蛇頸龍，牠的速度快上許多，而兩者都不屬於恐龍，在當時和恐龍共存，此次發現的新品種也被認為是現代烏龜的遠親。
新品種蛇頸龍的體型約有6.5長，有四個巨大鰭狀肢，尾巴有如船槳的功能，長長的嘴，巨大的牙齒，以及有力的上下顎，是肉食性動物，以魚類和其他海洋生物維生，動作快速且生性凶猛，外觀像是鱷魚又像是海豚，科學家認為也形容牠「非常不尋常」。
其實這次發現新品種蛇頸龍約1.5公尺的化石，早在2002年秋天就在俄國烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）的伏爾加河岸（Volga River）出土，但是直到最近才可以確定是新的品種，並發表於科學期刊《當代生物學》（Current Biology）最新一期中。
(中時電子報)
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