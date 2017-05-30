前高爾夫球王老虎伍茲 酒駕被捕

美國佛州棕梠攤縣警方證實，伍茲在當地時間周一清晨7:00左右被捕。照片為警方提供之伍茲被捕時的檔案照(美聯社)

曾是高爾夫球王的老虎伍茲近來成績已大不如前。(圖:美聯社)

美國職業高爾夫球明星球員老虎伍茲(Tiger Woods)今天因酒駕被捕，並一度被拘留在佛羅里達州的一個縣監獄，目前他已經獲釋。

美國正值國殤日(Memorial Day)長周末三天連假，警方也加強打擊駕駛人受酒精或藥物影響開車(DUI)的執法工作。佛州棕梠攤縣警局證實，老虎伍茲在周一凌晨因為醉酒駕車在該縣Juniper島被警方逮捕，隨即遭到醉酒駕車罪名起訴並在清晨7:00左右被拘留在縣監獄，直到10:50由他自己自行切結擔保獲釋。

伍茲被捕的消息也隨即被媒體大幅報導，尤其警方所公布他被捕時的檔案照片，模樣相當狼狽。

現年41歲的伍茲，曾經是世界排名第一個職業高爾夫球巨星，贏過14個大滿貫賽冠軍，不過近年來成績已大不如前。

今年2月他參加歐米茄杜拜沙漠經典賽，在第一輪比賽過後便因為背傷舊疾復發而退賽，之後便沒有再參加任何競賽型的球賽。今年4月他接受背部手術，他當時在官網上表示手術很成功。這也是過去三年來接受的第四次手術。伍茲也提到，希望手術修養好後，能解除他長期的背痛和腿疼問題，讓他能過正常的生活，能陪孩子玩也可以再打職業比賽。

(中時電子報)