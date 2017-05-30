20年了 威廉王子鬆口談黛妃

目前家庭美滿的威廉王子，終於走出傷痛，願意鬆口談母親黛安娜王妃之死。(圖:美聯社檔案照)

英國王妃黛安娜去世將近20年，身為黛安娜長子的英國威廉王子事隔近20年後，首度鬆口談論其喪母之痛，並表示自己現在已經比較能公開而且誠實地談到母親。

劍橋公爵威廉王子接受英國《GQ雜誌》專訪並成為其7月號的封面人物，談論到有關心理健康的議題進而公開談到了母親當年驟逝對他的影響。根據GQ雜誌今天公布的訪問片段，威廉王子表示，「比起過去長久以來的情況，我現在比較能談了，我可以更敞開、也能更誠實的去談到她，我也可以更好的回憶她，並且更好的公開說到她。」

這次鬆口談喪母之痛，威廉王子坦承，「這花了我幾乎20年才能做到」。

今年8月便是黛安娜王妃去世20周年，當時她在巴黎出車禍身亡，震驚全球，大批粉絲至今仍對她念念不忘。

黛妃去世時威廉王子年僅15歲，威廉王子向GQ雜誌表示，「我覺得一直到現在還是感到艱難，因為當時實在太心痛，而且這也跟大多數人的哀悼不同，因為大家都知道、大家都知道這些故事而且大家都知道她(黛妃)。這跟其他人的情況不同，其他人失去所愛，可以選擇隱瞞或者如果願意的話可以選擇分享。」

威廉王子這次接受專訪，主要是為他和弟弟哈利王子所帶頭的心理健康運動「Heads Together 」campaign宣傳，大範圍的分享他對心理健康的看法，希望能讓全英國民眾能更願意談論情緒和感覺。這項心理健康運動是他和哈利王子去年發起的，目標是要終止對精神疾病而引發的污名和恥辱。專訪內容將在該雜誌7月號月刊刊登。

(中時電子報)