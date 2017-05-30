川普痛批奧勒岡反穆斯林血案

兇嫌克里斯提安已遭警方逮捕。(照片由警方提供)

美國奧勒岡州上周五爆發反穆斯林仇恨血案、導致2死1重傷，並引發全美關注。美國總統川普總統今天推文表示，這一暴力攻擊行徑是「無法接受的」，並推崇挺身而出卻遭兇嫌殺害的受害者義舉。

另外，在案發時被兇嫌辱罵的友人目擊者黛斯提妮．梅根(Destinee Mangum) 今天接受CNN訪問時淚流滿面的表示，「我要感謝那些為我捨命而出的人，因為他們根本就不認識我，卻因而喪命。」

上周五是奧勒岡當地戒齋月的第一天，在輕軌列車上，35歲的白人兇嫌克利斯提安(Jeremy Christian)，對車廂內穿戴貌似穆斯林的兩名年輕女性叫囂，並口出反穆斯林歧視用語，引發在車上其他3名乘客挺身而出，不料卻遭兇嫌殺害的慘案。這一涉及反穆斯林仇恨犯罪血案，現已引發全美與社交媒體之廣泛關注與討論。

據目擊者梅根對CNN說，該兇嫌對我們說，「滾回沙烏地阿拉伯」、「妳們根本不應該在這裡」、「妳們根本不是什麼東西」、「妳們應該自我了斷」。除此之外，目擊者梅根還指出，就在兇嫌對她們叫囂辱罵之後，站在她們身後的三名乘客立即挺身而出的對兇嫌指稱「不應對這些年輕女性不尊重」，隨後，雙方即展開爭吵，而兇嫌就開始對3名受害者揮刀相向，滿地是血。

奧勒岡警方指出，兇嫌克利斯提安在案發後已經遭到逮捕，而3名受害者中，已有2位死亡，1位傷重送醫救治之中。因為事件喪命的兩人分別是貝斯特(Ricky Best)和梅契(Taliesin Meche)，他們的義舉曝光後，已成為人們敬佩的英雄人物。

(中時電子報)