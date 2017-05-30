研究：人蠢真的要多讀點書
罵人腦袋不靈光，通常會說要他們回去多讀點書吧，其實可能不只是一句玩笑話？日前一項新研究指出，只要學習閱讀六個月，就能讓一個從未閱讀的成年人，大腦發生巨變。
科學家們想要了解一個人的文化生活，對大腦能有多大影響，利用核磁共振掃描受測者們的大腦後發現，閱讀較多的人，其改變的不僅僅是大腦皮質和腦灰質這些公認的大腦學習中樞，另外還有控制肢體的腦幹，以及感覺輸入的丘腦。
其實早已有研究證實，閱讀會讓小孩的大腦發生改變，但這是第一次透過研究發現成年人也能得出同樣的結論。
而這新結論也顯示，勤閱讀，能改變丘腦和其他腦內部分的連接方式，這一點亦能幫助科學家能了解，如果切斷這些連接，會不會導致讀寫困難。
(中時電子報)
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