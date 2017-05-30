北市市民高架橋 發生酒駕意外

北市市民高架橋發生酒駕意外。（趙雙傑攝）

北市市民高架橋發生酒駕意外。（趙雙傑攝）

計程車的廖姓駕駛一度受困車內，所幸順利救出。（趙雙傑攝）

酒駕的林姓男子。（趙雙傑攝）

台北市市民高架橋上30日發生一起車禍意外，一輛奧迪TT雙門跑車追撞計程車，導致計程車翻覆後又撞上前方小貨車的意外，導致計程車的廖姓駕駛一度受困車內，警消人員獲報後趕緊前往搶救，所幸順利將人救出送醫，而肇事的林姓男子向警方坦承喝酒，經酒測後數值高達0.50，隨後遭警方移送，而真正案發原因仍在調查當中。

(中時)