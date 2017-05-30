著眼於陸龐大市場 空巴於青島建直升機工廠
據英國每日郵報（Daily Mail）報導，法國空中巴士（Airbus）集團旗下、全球最大的商用直升機製造公司空巴直升機，於大陸青島的工廠已於日前正式動工建造，預計明年年底能正式投入營運。這座位於山東海港的工廠，是空巴繼美國、巴西和羅馬尼亞後，第四條海外生產線，未來生產主力將著重在歐直EC135直升機（H135），預計在10年內生產約100架同型直升機。該公司總裁亦在聲明稿中表示，此次設廠，不僅代表空巴看好大陸龐大的市場需求，也象徵著空巴向大陸航空產業遞出橄欖枝之意。
此次生產主角- 歐直EC135直升機，屬於雙引擎民用直升機，主要用於警務、救援和小型運輸任務，該直升機擁有歐盟和美國雙航空認證，首次投入服役在1999年，包含巴伐利亞警方、瑞典國家警察、德國陸軍、澳洲救難隊等機構都擁有此型號直升機。隨著時間發展，歐直EC135直升機也出現近9種的改良版本，其最大載客量為7人、若執行救援任務，則可載運2名駕駛和2名傷患；而最大飛行距離為635公里，每架售價約為420萬美元（約1.26億台幣）。
陸媒認為，空巴此次建廠，總計投資金額預估為1億歐元（約33.6億台幣）。然而近年來，隨著經濟發展和飛航需求興起，曾有分析師表示，未來20年內，如商用客機一樣，大陸需要至少600架的商用/民用直升機，包含旅遊、醫療、救援等產業都將是最大客戶群。
(中時電子報)
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