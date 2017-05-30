送老美大禮包 金正恩親自督軍射新彈
北韓最高領導人金正恩周一親自督軍，試射了一枚新型精密導引彈道飛彈，並下令研發更強大的戰略武器。
路透引述朝中社周二的報導稱，金正恩表示，北韓將秉持這種精神，展現大躍進，「以送老美更大的『禮包』」，來報復美國的軍事挑釁。
朝中社稱，這枚飛彈裝設了先進的自動化發射前排序系統，如韓國軍方所分析的，這是改良型飛毛腿飛彈。報導並指出，這次試射旨在不同的操作條件下，驗證新型的精密導引系統，以及新型發射車的可靠性。
平壤週一試射了落入日本經濟海域的新飛彈，不過據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部認為，北韓當天淩晨試射的彈道飛彈不止一枚，飛行高度最高達120公里，飛行距離為450公里。
從導彈飛行的高度和飛行距離分析，北韓可能選擇了正常角度發射，而非高角。聯參指出，就北韓這次試射導彈的軌道不規則等相關觀測，這與發射數量不無關係。分析認為，這可以解讀為北韓一次試射了多枚導彈，以致軌道觀測出現混亂。
(中時電子報)
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