恐影響跨洋航班飛行 阿拉斯加火山再次爆發

本次發生火山噴發的博戈斯洛夫島監測圖。（圖/美國地質調查局）

據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，美國阿拉斯加州（Alaska）內、位於白令海（Bering Sea）區域的博戈斯洛夫島（Bogoslof Island）於6個月後，火山再次爆發。阿拉斯加火山觀測中心（Alaska Volcano Observatory）於當地時間週日（5/28）一早發布紅色最高警戒，表示該座火山於該日爆發，夾帶大量火山灰直衝10,668公尺高的天際，持續了將近55分鐘。然而，大量的火山灰對於飛機引擎是一大傷害，外媒擔心，此次噴發恐將影響亞洲與美洲之間的跨洋航線飛行。

位於白令海上、地質學歸屬阿留申島弧（Aleutian Arc），並擁有活躍海底火山的博戈斯洛夫島，是一個海拔僅150公尺、總面積為0.68平方公里的無人火山島。並於20世紀初被美方劃歸為海獅與海鳥的避難所，成立野生保護區；1967年更被指定為國家自然地標，並列入自然保護系統中。該島的海底噴發最早可追溯回1796年，後在1883年一次噴發中，生成了同區新島嶼- 法爾島（Fire Island）。

由美國海岸防衛隊於5月初，在博戈斯洛夫島上空所拍到的畫面。（圖/阿拉斯加觀測中心）

由美國海岸防衛隊於5月初，在博戈斯洛夫島上空所拍到的畫面。（圖/阿拉斯加觀測中心）

博戈斯洛夫島前一次爆發是在去年12月份，出現10公里高的火山灰雲並伴隨著火山閃電，更改變了該島的地貌，透過噴發後的空中調查發現，前一次的火山噴發造成博島一分為二，並呈現很明顯的火山口，並形成一個新的小島。根據阿拉斯加觀測中心推特顯示，火山噴發已停止，火山暫時沒有更新的動態。

(中時電子報)