今起變天! 各地有雨 天氣悶熱上看31度

從南部開始，今起各地轉為有雨天氣。(圖/中時資料照)

今天是端午節，也是連假的最後一天，隨著南方雲系北移，水氣增多，各地降雨機率較昨天提高，並易有局部大雨發生的機率，南部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北白天之後需留意午後雷陣雨發展。溫度方面，今天氣悶熱，西半部高溫仍有30、31度，東半部28、29度左右，若遇雨氣溫會稍降一些。

根據中央氣象局資料顯示，明天也將會是有雨悶熱的天氣，周四開始鋒面接近，預估到下週一(6月5日)這道鋒面都會滯留於台灣上空，周四、周五加上西南氣流影響，天氣會變得相當不穩定，將帶來全面性且連日的顯著降雨，各地都有陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率。

空氣品質方面，今中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

(中時電子報)