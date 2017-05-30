今起變天! 各地有雨 天氣悶熱上看31度
今天是端午節，也是連假的最後一天，隨著南方雲系北移，水氣增多，各地降雨機率較昨天提高，並易有局部大雨發生的機率，南部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北白天之後需留意午後雷陣雨發展。溫度方面，今天氣悶熱，西半部高溫仍有30、31度，東半部28、29度左右，若遇雨氣溫會稍降一些。
根據中央氣象局資料顯示，明天也將會是有雨悶熱的天氣，周四開始鋒面接近，預估到下週一(6月5日)這道鋒面都會滯留於台灣上空，周四、周五加上西南氣流影響，天氣會變得相當不穩定，將帶來全面性且連日的顯著降雨，各地都有陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率。
空氣品質方面，今中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。